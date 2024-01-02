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Ребров назвал матч ветеранов «Спартака» в Волгограде самым ярким воспоминанием 2023 года

Ребров назвал матч ветеранов «Спартака» в Волгограде самым ярким воспоминанием 2023 года
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Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал о самых ярких воспоминаниях в 2023 году.

«Самое яркое впечатление — Кубок России. Проверили новый формат. Где-то были позитивные моменты, кто-то не доволен, но для меня новый формат очень интересный. Начали что-то менять и придумывать в ситуации, в которой мы оказались. Также хотел бы отметить матч ветеранов «Спартака» в Волгограде. РФС делает много ярких мероприятий», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ретроматч «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Сталинград), проходивший в Волгограде, завершился победой спартаковцев со счётом 2:0. Отличились Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Напомним, организатором ретроматча стал Российский футбольный союз при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо». В составе хозяев играли легенды московского «Динамо» и волгоградского «Ротора», а гостей представляли ветераны «Спартака».

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