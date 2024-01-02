Мбаппе сделал первый шаг, свидетельствующий о скором трансфере в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже забронировал себе дом в Мадриде, свидетельствует El Chiringuito.

Эта информация была представлена в свете его возможного трансфера в «Реал». Ранее была информация, что 25-летний француз имеет прямые контакты с испанским клубом и президентом Флорентино Пересом.

По предварительным данным, «Реал» дал Мбаппе время на решение до 15 января – они рассчитывают только на переход игрока свободным агентом. У Килиана летом истекает контракт с «ПСЖ», который парижане пытаются продлить.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 16 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, в которых он забил 18 мячей. Также на счету форварда шесть матчей и три забитых мяча в матчах Лиги чемпионов.

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