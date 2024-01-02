Защитник «Ахмата» Челикович: Промес не должен был так себя вести

Боснийский защитник «Ахмата» Ясмин Челикович прокомментировал потасовку в перерыве матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1). После завершения игры между нападающим красно-белых Квинси Промесом и защитником грозненцев Мирославом Богосавацем произошёл конфликт.

«Слова Промеса? Я точно не знаю, что случилось по пути в раздевалку, но никто не может позволять себе неуважительного отношения к сопернику вне зависимости от того, являешься ты большой звездой или нет. Он не должен был так себя вести», — приводит слова Челиковича издание «РБ Спорт».

Челикович стал игроком «Ахмата» в июле 2023 года. Грозненский клуб оформил аренду футболиста из «Тузлы Сити». В нынешнем сезоне 24-летний босниец провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Челиковича составляет € 600 тыс. «Ахмат» после 18 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает 13-е место в турнирной таблице.