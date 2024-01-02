Челикович — о стычке Бериши и Абаскаля: у Бернарда не было дурных намерений

Боснийский защитник «Ахмата» Ясмин Челикович прокомментировал эпизод с участием футболиста грозненцев Бернарда Бериши в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1). В первом тайме той игры с поля был удалён главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль за толчок Бериши.

«Не знаю, что случилось в том известном моменте в матче со «Спартаком». Но я уверен, что у Бериши не было никаких дурных намерений. Я его прекрасно знаю, он отличный парень и никогда намеренно не стал бы делать чего-то плохого, он просто проявлял свои эмоции», — приводит слова Челиковича издание «РБ Спорт».

Челикович стал игроком «Ахмата» в июле 2023 года. Грозненский клуб оформил аренду футболиста из «Тузлы Сити». В нынешнем сезоне 24-летний босниец провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Челиковича составляет € 600 тысяч. «Ахмат» после 18 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает 13-е место в турнирной таблице.