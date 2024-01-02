Челикович: получение российского паспорта требует много времени и сил, которых пока нет

Боснийский защитник «Ахмата» Ясмин Челикович рассказал, планирует ли он получать российское гражданство.

«Честно говоря, я пока не думал о получении российского паспорта. Это требует много времени и сил, которых пока нет. Но кто знает, что произойдёт в будущем, время покажет», — приводит слова Челиковича издание «РБ Спорт».

Челикович стал игроком «Ахмата» в июле 2023 года. Грозненский клуб оформил аренду футболиста из «Тузлы Сити». В нынешнем сезоне 24-летний босниец провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Челиковича составляет € 600 тыс. «Ахмат» после 18 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает 13-е место в турнирной таблице.