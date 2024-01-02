Регилон вновь покинет «Тоттенхэм» после досрочного возвращения из аренды в «МЮ» — Романо

Испанский защитник Серхио Регилон снова покинет лондонский «Тоттенхэм» после досрочного возвращения из аренды в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанец сменит клуб во время январского трансферного окна, так как хочет играть на постоянной основе. Рассматриваются варианты с арендой. Сообщается, что к Регилону стали проявлять интерес клубы АПЛ после того, как в декабре его добавила в свой список дортмундская «Боруссия».

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» испанский защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение Регилона с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.