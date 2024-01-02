Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Регилон вновь покинет «Тоттенхэм» после досрочного возвращения из аренды в «МЮ» — Романо

Регилон вновь покинет «Тоттенхэм» после досрочного возвращения из аренды в «МЮ» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский защитник Серхио Регилон снова покинет лондонский «Тоттенхэм» после досрочного возвращения из аренды в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанец сменит клуб во время январского трансферного окна, так как хочет играть на постоянной основе. Рассматриваются варианты с арендой. Сообщается, что к Регилону стали проявлять интерес клубы АПЛ после того, как в декабре его добавила в свой список дортмундская «Боруссия».

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» испанский защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение Регилона с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» досрочно завершит аренду Регилона, принадлежащего «Тоттенхэму»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android