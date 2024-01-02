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«Манчестер Юнайтед» досрочно завершит аренду Регилона, принадлежащего «Тоттенхэму»

«Манчестер Юнайтед» досрочно завершит аренду Регилона, принадлежащего «Тоттенхэму»
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Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» приняли решение активировать опцию досрочного прекращения сотрудничества с защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, который с начала нынешнего сезона выступает за «красных дьяволов» на правах годичной аренды. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» уже давно приняли решение о том, что воспользуются данной опцией арендного соглашения, как только наступит январь.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» испанский защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение Регилона с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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