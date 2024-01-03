Тренер «Брайтона» Де Дзерби: мы гордимся тем, что Милнер в нашей команде

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о полузащитнике Джеймсе Милнере. Игра 20-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (0:0) стала для Милнера 632-м матчем в Премьер-лиге. По этому показателю он вышел на второе место.

«Он нам очень полезен. Мы гордимся тем, что он в нашей команде. Он совершенствуется, потому что в его физическом состоянии он может играть 90 минут с той же интенсивностью и энергией. Он нужен нам, чтобы достигать нашей цели — бороться за более высокую позицию в таблице», — приводит слова Де Дзерби BBC.

Джеймс Милнер по количеству матчей в АПЛ догнал легенду «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза. Лидером по этому показателю является экс-игрок «Манчестер Сити» Гарет Барри, у которого 653 игры.