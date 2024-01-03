«Вратарь — единственное, что осталось». Милнер — о позициях на поле

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер высказался о множестве позиций на поле, на которых ему приходилось играть, а также о поддержке молодых футболистов. Напомним, Милнер вышел на второе место по числу матчей в английской Премьер-лиге (632).

«Думаю, что вратарь — единственное, что осталось. Не то амплуа, где я хотел бы играть, но, если останется несколько минут, а у вратаря будет напряжение, я воспользуюсь этим и встану в ворота.

Помощь молодым игрокам в команде? Конечно, я, Лаллана, Уэлбек. Для нас важно попытаться помочь молодым ребятам. У нас есть такие, как Джек Хиншелвуд, из-за которого я чувствую себя старым, но он уже играет как игрок постарше, он так хорош, его потенциал так высок. Просто пытаемся помочь им всем, чем можем. На тренировочном поле, в тренажёрном зале, в раздевалке — наша работа заключается в том, чтобы помочь им раскрыть свой потенциал как можно быстрее», — приводит слова Милнера ВВС со ссылкой на Sky Sports.