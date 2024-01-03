Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» заинтересован в назначении Мичела на пост главного тренера

«Ньюкасл» заинтересован в назначении Мичела на пост главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Наставник «Жироны» Мичел Анхель может возглавить «Ньюкасл». Об этом сообщает Marca. По информации источника, руководство «сорок» всерьёз рассматривает вариант с увольнением Эдди Хау и назначением 48-летнего испанца.

Мичел возглавляет «Жирону» на протяжении двух лет (с 2021 года). В текущем сезоне команда располагается на второй строчке испанской Ла Лиги, уступая «Реалу» лишь по дополнительным показателям.

«Ньюкасл», в свою очередь, на данный момент занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эдди Хау набрали 29 очков в 20 матчах и отстают от четвёртой строчки на 11 баллов. Команда закончила выступление в еврокубках, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.

Ранее Мичел прокомментировал интерес «Барселоны» к полузащитнику своей команды Алешу Гарсии.

Материалы по теме
Тренер «Жироны» высказался об интересе «Барселоны» к Алешу Гарсии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android