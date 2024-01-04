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Источник: «Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к защитнику «Фамаликана» Ричелли

Журналист Фелипе Силва из издания iG Esporte сообщил о том, что московский клубы «Спартак» и «Динамо» интересуются доступностью бразильского центрального защитника «Фамаликана» Ричелли Эдуардо да Силва Жуниора. Игрок является капитаном португальскому клуба.

Как сообщает источник, «Фамаликан» рассчитывает выручить со сделки от € 6 до 10 млн.

25-летний футболист выступает в португальском чемпионате с 2019 года. Ричелли сыграл за «Фамаликан» в общей сложности 137 игр, где отметился шестью голами. Защитник начинал свою профессиональную карьеру в бразильском клубе «Мирасол»

По данным Transfermarkt стоимость футболиста оценивается около € 3 млн. Рост игрока составляет 187 см.

На данный момент «Фамаликан» занимает седьмую строчку в чемпионате Португалии.