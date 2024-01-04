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The Mirror: «Арсенал» хочет найти замену Зинченко в зимнее трансферное окно

The Mirror: «Арсенал» хочет найти замену Зинченко в зимнее трансферное окно
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Авторитетный портал The Mirror сообщает, что лондонский «Арсенал» хочет приобрести левого защитника во время зимного трансферного окна. Причиной тому стала нестабильная игра украинца Александра Зинченко, а также его травма, из-за которой он может пропустить около восьми недель.

Как сообщает источник, английский клуб будет искать варианты с краткосрочной арендой, чтобы не нарушать финансовый фейр-плэй.

Зинченко выступает за «канониров», начиная с сезона-2022/2023. В нынешнем розыгрыше АПЛ Александр принял участие в 18 матчах, где отметился одним голом и одной голевой передачей.

«Арсенал» занимает четвёртое место в английском чемпионате с 40 очками, отставая от «Ливерпуля» на пять очков. Два предыдущих матча подопечные Микеля Артеты проиграли.

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