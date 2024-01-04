Автор хет-трика Мората прокомментировал поражение «Атлетико» от «Жироны»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората высказался о выездном поражении своей команды от «Жироны» со счётом 3:4 в матче 19 тура испанской Ла Лиги.

«У нас был шанс выиграть, но в итоге мы проиграли. Теперь нам нужно снова взглянуть на свою игру и улучшить её, это всегда можно сделать. У нас есть ещё два турнира, и мы должны довести их до конца, нет времени жаловаться, сетовать или думать о сегодняшнем матче. Мы хотели победить, начать год с хорошего результата, но не получилось — так что давайте начнём с кубкового матча, а затем разыграем титул в Суперкубке.Нам нужно улучшить свою игру, и уже завтра мы продолжим тренироваться с этой целью», — передаёт слова Мораты официальный сайт «Атлетико».

Матч 19 тура Ла Лиги «Жирона» — «Атлетико» завершился победой хозяев поля со счётом 4:3 с решающим голом в добавленное время. Нападающий гостей Альваро Мората оформил хет-трик, забив все голы своей команды. 6 января «Атлетико» встретится в гостях с «Луго» в рамках Кубка Испании, 10 января «матрасников» ждёт полуфинальный матч Суперкубка Испании с мадридским «Реалом».