Главный тренер «Жироны» прокомментировал победу над «Атлетико» со счётом 4:3

Главный тренер «Жироны» Анхель Мичел высказался о победе над мадридским «Атлетико» (4:3) в матче 19-го тура чемпионата Испании.
«Это исторический день для нас, города и провинции. Мы очень довольны. Мы провели впечатляющий первый тайм, но счет 3:2 не слишком нас расстроил. Во втором тайме было видно, что «Атлетико» собирается сравнять счет, но перемены придали нам сил. В последние 20-25 минут любая команда могла забить, и гол Ивана — это отличный гол.
Была отличная игра, с невероятным менталитетом. Меня больше всего радует стойкость команды. Временами нас переигрывали на поле, но мы умели страдать, держаться и ждать своего момента. В итоге мы были вознаграждены великолепным голом. Историческая ночь», — приводит слова Мичела AS.
После 19 туров «Жирона» занимает 2-е место в Ла Лиге с 48 очками. Лидирует в чемпионате «Реал» (48 очков).
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