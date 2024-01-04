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Главный тренер «Жироны» прокомментировал победу над «Атлетико» со счётом 4:3

Главный тренер «Жироны» прокомментировал победу над «Атлетико» со счётом 4:3
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Главный тренер «Жироны» Анхель Мичел высказался о победе над мадридским «Атлетико» (4:3) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

«Это исторический день для нас, города и провинции. Мы очень довольны. Мы провели впечатляющий первый тайм, но счет 3:2 не слишком нас расстроил. Во втором тайме было видно, что «Атлетико» собирается сравнять счет, но перемены придали нам сил. В последние 20-25 минут любая команда могла забить, и гол Ивана — это отличный гол.

Была отличная игра, с невероятным менталитетом. Меня больше всего радует стойкость команды. Временами нас переигрывали на поле, но мы умели страдать, держаться и ждать своего момента. В итоге мы были вознаграждены великолепным голом. Историческая ночь», — приводит слова Мичела AS.

После 19 туров «Жирона» занимает 2-е место в Ла Лиге с 48 очками. Лидирует в чемпионате «Реал» (48 очков).

Испания - Примера . 19-й тур
03 января 2024, среда. 23:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 3
Атлетико М
Мадрид
1:0 Валери – 2'     1:1 Мората – 14'     2:1 Савио – 26'     3:1 Блинд – 39'     3:2 Мората – 44'     3:3 Мората – 54'     4:3 Мартин – 90+1'    
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