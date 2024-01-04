Игрок «Рубина» Безруков: в 2024 году хотел бы выиграть «Золотой мяч», но возможно ли это?

Футболист «Рубина» Руслан Безруков в шутку заявил о намерении выиграть «Золотой мяч» в 2024 году. Также он оценил первую часть сезона-2023/2024 в своём исполнении.

«Начало этого сезона пошло не так, как я хотел. Но счастлив, что под конец года я смог исправить ситуацию в свою пользу. Начало года получилось каким-то спонтанным — очень мало играл в Первой лиге, а потом и в РПЛ не получалось выходить, но понимал, что надо работать, а уже в конце календарного года смог выиграть конкуренцию и постарался закрепиться в стартовом составе. В новом году хотел бы выиграть «Золотой мяч», ха-ха. Не знаю, возможно ли это», — сказал Руслан Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.