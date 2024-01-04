Газзаев: наше соперничество с Романцевым и Сёминым шло на благо российскому футболу

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о соперничестве с другими известными тренерами — Олегом Романцевым и Юрием Сёминым. По его мнению, тренерское соперничество шло на пользу российскому футболу. Также Газзаев рассказал о своих человеческих взаимоотношениях с Сёминым и Романцевым.

«Мы познакомились в составе сборной страны, а уже после неоднократно пересекались на поле, выступая за разные команды — «Спартак» и «Динамо». Вы верно сказали про здоровую конкуренцию таких тренеров, как Юрий Сёмин, Олег Романцев и я. Коллективы под нашим руководством занимали первые-вторые места. Чего только стоит хотя бы череда побед красно-белых во главе с Романцевым… Прервать их гегемонию было большим достижением.

Олег Иванович — выдающийся мастер и блестящий тренер. Достаточно посмотреть, сколько футболистов, прошедших его школу, уехали в Европу. Соперничество с такими людьми, как Сёмин и Романцев, всегда шло на пользу. В таких условиях отечественный футбол прогрессировал. Мы являемся друзьями и по сей день тепло общаемся, всегда рады видеть друг друга. Работа работой, но человеческие отношения — совсем иное дело. Олег Иванович — профессионал высочайшего уровня, прекрасный человек и патриот своей страны», — приводит слова Газзаева RT.

Напомним, сегодня, 4 января 2024 года, Олегу Романцеву исполнилось 70 лет.