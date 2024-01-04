Романцеву — 70! Карьера легендарного тренера «Спартака» в фотографиях

В том числе снимки с Борисом Ельциным и Владимиром Путиным.

Олег Романцев — культовая личность для «Спартака». Он играл за красно-белую команду, а потом добился небывалых результатов в статусе тренера. Сегодня, 4 января, Олег Иванович празднует 70-й день рождения. А мы вспоминаем его футбольный путь.

1975 год. Свадебное фото Романцева и его жены Натальи. По словам Олега Ивановича, он познакомился с будущей супругой на футболе. «Прихожу на стадион, переодеваюсь, зашнуровываю бутсы, — вспоминал Романцев. — И тут – идёт девчонка. Я даже лица её не увидел – только золотистые волосы чуть ли не до колен. До этого ни с одной женщиной даже не пытался познакомиться. А тут вдруг понял: никогда себе не прощу, если она уйдёт. После игры подошёл к Наталье, предложил вечером увидеться. Так, собственно, всё и закрутилось».

Олег Романцев с супругой Натальей и Александр Тарханов Фото: Из личного архива Олега Романцева

1979 год. В бытность игроком Романцев завоевал один трофей в составе «Спартака». В 1979-м он стал чемпионом Советского Союза. На снимке Романцев с трофеем за победу в чемпионате.

Олег Романцев Фото: РИА Новости

1983 год. Футболисты «Спартака» несут на плечах Романцева после его прощального матча. Олег завершил карьеру в возрасте 29 лет. Причиной для такого решения послужила травма.

Слева направо: Сергей Родионов, Георгий Морозов, Борис Поздняков, Ринат Дасаев и Владимир Сочнов Фото: РИА Новости

1989 год. Романцев и футболисты «Спартака» после матча с киевским «Динамо». В том году Олег Иванович стал самым молодым (35 лет) тренером-победителем в истории чемпионата СССР.

«Спартак» — чемпион СССР 1989 года Фото: РИА Новости

1993 год. Президент РФ Борис Ельцин поздравляет Романцева с победой «Спартака» над «Фейеноордом». В марте 1993-го московский клуб обыграл соперника по сумме двух матчей (1:0, 3:1) в четвертьфинале Кубка кубков.

Олег Романцев с Борисом Ельциным Фото: РИА Новости

1994 год. «Спартак» после победного кубкового финала с ЦСКА. На фото сразу три будущих тренера сборной России. Романцев (в центре, в тёмном костюме), Станислав Черчесов (с кубком) и Валерий Карпин (слева от Романцева).

«Спартак» — обладатель Кубка России — 1994 Фото: ФК «Спартак»

1995 год. Романцев руководит сборной России в связке с Борисом Игнатьевым и Александром Тархановым в отборочном цикле Евро-1996. Команда пробилась в финальную стадию турнира, где не вышла из группы.

Борис Игнатьев, Александр Тарханов и Олег Романцев Фото: РИА Новости

1996 год. Тогда Романцев добровольно ушёл с поста главного тренера «Спартака», чтобы сосредоточиться на работе со сборной. Красно-белыми руководил Георгий Ярцев, а Олег Иванович был президентом клуба. На фото Ярцев и Романцев считают минуты до конца чемпионского матча с «Аланией».

Олег Романцев и Георгий Ярцев Фото: РИА Новости

1997 год. Романцев произносит тост. Чемпионский чартер «Спартака» из Волгограда. Обыграв на выезде «Ротор», московский клуб снова завоевал золотые медали.

Чемпионский чартер «Спартака» из Волгограда Фото: Из личного архива Олега Романцева

2000 год. «Спартак» в гостях у президента РФ Владимира Путина. «Путин — уникальная личность. Жить в таком ритме и быть всегда в порядке — это надо уметь», — говорил Романцев.

«Спартак» на приёме у Владимира Путина Фото: Из личного архива Олега Романцева

2002 год. Романцев готовит сборную России к чемпионату мира. На самом турнире команда не выйдет из группы.

Михаил Гершкович и Олег Романцев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

2003 год. Футболисты «Спартака» качают Романцева после победы в Кубке России. Последний матч Олега Ивановича на посту главного тренера красно-белых получился триумфальным.

После финала Кубка России — 2003 Фото: РИА Новости

Как тренер Романцев восемь раз становился чемпионом России со «Спартаком». Кроме того, команда трижды под его руководством побеждала в Кубке страны. Олега Ивановича восемь раз признавали тренером года по версии РФС.

Олег Романцев Фото: ФК «Спартак»

2011 год. Во время работы Карпина в «Спартаке» Романцев был консультантом команды. Нередко приезжал на базу и посещал домашние матчи красно-белых.

Олег Романцев — в роли консультанта Фото: ФК «Спартак»

2023 год. В сентябре прошлого года в Москве состоялся матч памяти бывшего спартаковца Ильи Цымбаларя. Романцев был тренером легенд «Спартака».

Олег Романцев — тренер команды легенд «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В декабре 2023-го Олег Иванович стал советником «Пари НН». Сейчас пост главного тренера этой команды занимает бывший футболист красно-белых Сергей Юран.