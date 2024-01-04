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Олегу Романцеву исполнилось 70 лет, главные фото карьеры, чемпионства со «Спартаком», работа в сборной России

Романцеву — 70! Карьера легендарного тренера «Спартака» в фотографиях
Кирилл Закатченко
Главные фото карьеры Олега Романцева
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В том числе снимки с Борисом Ельциным и Владимиром Путиным.

Олег Романцев — культовая личность для «Спартака». Он играл за красно-белую команду, а потом добился небывалых результатов в статусе тренера. Сегодня, 4 января, Олег Иванович празднует 70-й день рождения. А мы вспоминаем его футбольный путь.

Байки о Романцеве:
«Ещё раз прогуляешь институт — отправлю в ЦСКА!» Байки о Романцеве от звёзд «Спартака»
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«Ещё раз прогуляешь институт — отправлю в ЦСКА!» Байки о Романцеве от звёзд «Спартака»

1975 год. Свадебное фото Романцева и его жены Натальи. По словам Олега Ивановича, он познакомился с будущей супругой на футболе. «Прихожу на стадион, переодеваюсь, зашнуровываю бутсы, — вспоминал Романцев. — И тут – идёт девчонка. Я даже лица её не увидел – только золотистые волосы чуть ли не до колен. До этого ни с одной женщиной даже не пытался познакомиться. А тут вдруг понял: никогда себе не прощу, если она уйдёт. После игры подошёл к Наталье, предложил вечером увидеться. Так, собственно, всё и закрутилось».

Олег Романцев с супругой Натальей и Александр Тарханов

Олег Романцев с супругой Натальей и Александр Тарханов

Фото: Из личного архива Олега Романцева

1979 год. В бытность игроком Романцев завоевал один трофей в составе «Спартака». В 1979-м он стал чемпионом Советского Союза. На снимке Романцев с трофеем за победу в чемпионате.

Олег Романцев

Олег Романцев

Фото: РИА Новости

1983 год. Футболисты «Спартака» несут на плечах Романцева после его прощального матча. Олег завершил карьеру в возрасте 29 лет. Причиной для такого решения послужила травма.

Слева направо: Сергей Родионов, Георгий Морозов, Борис Поздняков, Ринат Дасаев и Владимир Сочнов

Слева направо: Сергей Родионов, Георгий Морозов, Борис Поздняков, Ринат Дасаев и Владимир Сочнов

Фото: РИА Новости

1989 год. Романцев и футболисты «Спартака» после матча с киевским «Динамо». В том году Олег Иванович стал самым молодым (35 лет) тренером-победителем в истории чемпионата СССР.

«Спартак» — чемпион СССР 1989 года

«Спартак» — чемпион СССР 1989 года

Фото: РИА Новости

1993 год. Президент РФ Борис Ельцин поздравляет Романцева с победой «Спартака» над «Фейеноордом». В марте 1993-го московский клуб обыграл соперника по сумме двух матчей (1:0, 3:1) в четвертьфинале Кубка кубков.

Олег Романцев с Борисом Ельциным

Олег Романцев с Борисом Ельциным

Фото: РИА Новости

1994 год. «Спартак» после победного кубкового финала с ЦСКА. На фото сразу три будущих тренера сборной России. Романцев (в центре, в тёмном костюме), Станислав Черчесов (с кубком) и Валерий Карпин (слева от Романцева).

«Спартак» — обладатель Кубка России — 1994

«Спартак» — обладатель Кубка России — 1994

Фото: ФК «Спартак»

1995 год. Романцев руководит сборной России в связке с Борисом Игнатьевым и Александром Тархановым в отборочном цикле Евро-1996. Команда пробилась в финальную стадию турнира, где не вышла из группы.

Борис Игнатьев, Александр Тарханов и Олег Романцев

Борис Игнатьев, Александр Тарханов и Олег Романцев

Фото: РИА Новости

1996 год. Тогда Романцев добровольно ушёл с поста главного тренера «Спартака», чтобы сосредоточиться на работе со сборной. Красно-белыми руководил Георгий Ярцев, а Олег Иванович был президентом клуба. На фото Ярцев и Романцев считают минуты до конца чемпионского матча с «Аланией».

Олег Романцев и Георгий Ярцев

Олег Романцев и Георгий Ярцев

Фото: РИА Новости

1997 год. Романцев произносит тост. Чемпионский чартер «Спартака» из Волгограда. Обыграв на выезде «Ротор», московский клуб снова завоевал золотые медали.

Чемпионский чартер «Спартака» из Волгограда

Чемпионский чартер «Спартака» из Волгограда

Фото: Из личного архива Олега Романцева

2000 год. «Спартак» в гостях у президента РФ Владимира Путина. «Путин — уникальная личность. Жить в таком ритме и быть всегда в порядке — это надо уметь», — говорил Романцев.

«Спартак» на приёме у Владимира Путина

«Спартак» на приёме у Владимира Путина

Фото: Из личного архива Олега Романцева

2002 год. Романцев готовит сборную России к чемпионату мира. На самом турнире команда не выйдет из группы.

Михаил Гершкович и Олег Романцев

Михаил Гершкович и Олег Романцев

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

2003 год. Футболисты «Спартака» качают Романцева после победы в Кубке России. Последний матч Олега Ивановича на посту главного тренера красно-белых получился триумфальным.

После финала Кубка России — 2003

После финала Кубка России — 2003

Фото: РИА Новости

Как тренер Романцев восемь раз становился чемпионом России со «Спартаком». Кроме того, команда трижды под его руководством побеждала в Кубке страны. Олега Ивановича восемь раз признавали тренером года по версии РФС.

Олег Романцев

Олег Романцев

Фото: ФК «Спартак»

2011 год. Во время работы Карпина в «Спартаке» Романцев был консультантом команды. Нередко приезжал на базу и посещал домашние матчи красно-белых.

Олег Романцев — в роли консультанта

Олег Романцев — в роли консультанта

Фото: ФК «Спартак»

2023 год. В сентябре прошлого года в Москве состоялся матч памяти бывшего спартаковца Ильи Цымбаларя. Романцев был тренером легенд «Спартака».

Олег Романцев — тренер команды легенд «Спартака»

Олег Романцев — тренер команды легенд «Спартака»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В декабре 2023-го Олег Иванович стал советником «Пари НН». Сейчас пост главного тренера этой команды занимает бывший футболист красно-белых Сергей Юран.

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