Стало известно, когда игрок ЦСКА Арбузов пройдёт медосмотр для перехода в «Балтику»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Ярослава Арбузова, рассказал, когда его клиент пройдёт медосмотр для перехода в «Балтику».

«Дата УМО Арбузова для «Балтики»? Ярослав пройдёт медобследование вместе с командой 13 января», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее появилась информация, что 19-летний российский атакующий полузащитник Ярослав Арбузов перешёл из московского ЦСКА в калининградскую «Балтику». Об этом сообщил портал Transfermarkt. Отмечалось, что команде Сергея Игнашевича этот переход обошёлся в € 200 тысяч. Арбузов заключил контракт с калининградцами до 30 июня 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 100 тысяч.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности футболист провёл на поле всего восемь минут.