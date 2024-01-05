Денис Черышев высказался о ярлыке «хрустального» футболиста

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев прокомментировал наличие статуса у себя футболиста, который часто травмируется.

«Ярлык «хрустального» игрока? Я стараюсь делать своё дело максимально хорошо, то, что зависит от меня. Стараюсь не обращать внимания на комментарии, они бывают всякими. В последние годы я чувствую себя намного лучше. Может быть, остаётся какое-то впечатление из-за того, что в начале карьеры было много травм. Но что есть, то есть. Это спорт, травмы могут быть у каждого спортсмена, это было, есть и будет. Просто надо исходить из своих возможностей и выполнять всё то, что необходимо — питание, отдых, тренажёрка, тренировки», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».

33-летний Денис Черышев на протяжении 26 лет (с 1996 по 2022 год) выступал за молодёжные и взрослые испанские клубы. С 2002 по 2016 год полузащитник находился в системе «Реала». С мадридцами хавбек стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2015/2016. За «Венецию» россиянин выступает с 2022 года. Ранее в своей карьере российский полузащитник также играл за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».