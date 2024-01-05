«Они не могут говорить о мужском футболе». Бартон — о женщинах-экспертах

Бывший английский футболист Джои Бартон, ныне работающий главным тренером «Бристоль Роверс», раскритиковал эксперта-женщину Эни Алуко за работу на матче между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном» (0:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

«Как она вообще говорит о мужском футболе, когда даже толком не умеет бить по мячу. Освещение игры «Эвертона» подняло её уровень до нового минимума», — написал Бартон в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Бартон уже подвергался критике за свои слова о женщинах в футболе. Около месяца назад Джои заявил, что женщины не должны с авторитетом говорить о мужском футболе. Бартон признал, что женский футбол достиг фантастического развития, однако назвал мужской футбол «совершенно другой игрой».