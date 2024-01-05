В Англии не станут мешать сделке «Челси» с BingX, несмотря на её связь с Россией

Английская Премьер-лига и правительство Великобритании не планируют вмешиваться в новое спонсорское соглашение лондонского «Челси» на € 14 млн в год с криптовалютной биржей BingX. Об этом сообщает The Telegrpah.

По информации источника, новый спонсор лондонцев называл себя «стойким сторонником российского криптосообщества». Также сообщается, что в ноябре 2023 года биржа принимала участие в конференции Tech Week в Сколково.

В правительстве Великобритании подтвердили, что нет никаких оснований предполагать, что BingX имеет какие-либо связи с отдельными лицами или компаниями из России из списка тех, кто попал в санкционные списки. АПЛ не имеет конкретных правил, касающихся России, и руководствуется режимом правительственных санкций.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Маурисио Почеттино набрали 28 очков после 20 туров. В следующем матче турнира «синие» в родных стенах сразятся с «Фулхэмом».