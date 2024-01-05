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Деян Кулушевски признан лучшим футболистом Швеции второй год подряд

Деян Кулушевски признан лучшим футболистом Швеции второй год подряд
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деян Кулушевски во второй раз подряд признан лучшим футболистом года в Швеции. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

Престижная награда, представленная национальной газетой Aftonbladet и Шведской футбольной ассоциацией (SVFF), вручается в конце каждого календарного года.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний Деян Кулушевски провёл 19 матчей, в которых забил пять мячей и оформил две голевые передачи. Также на его счету одна игра в Кубке английской лиги. За сборную Швеции Кулушевски принял участие в восьми отборочных матчах к чемпионату Европы 2024 года, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Всего на его счету 35 игр за национальную команду.

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