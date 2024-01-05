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Конор Галлахер интересен «Тоттенхэму», но английский хавбек хочет остаться в «Челси»

Конор Галлахер интересен «Тоттенхэму», но английский хавбек хочет остаться в «Челси»
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Футболист лондонского «Челси» Конор Галлахер интересен «Тоттенхэму», однако покидать «синих» полузащитник не хочет. Об этом сообщает издание Evening Standard.

По информации источника, Конор планирует остаться в «Челси» и бороться за место в основном составе. В нынешнем сезоне 23-летний Галлахер провёл 19 матчей в рамках английской Премьер-лиги и сделал четыре результативные передачи.

Конор — воспитанник академии «Челси», за первую команду футболист играет с 2018 года. Вместе с «синими» Галлахер выиграл Лигу Европы в сезоне-2018/2019. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость английского полузащитника в € 42 млн. Действующий контракт Конора Галлахера с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года.

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