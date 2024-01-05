Витор Роке раскрыл, что ему сказал Хави перед дебютом за «Барселону»

Новоиспечённый нападающий «Барселоны» Витор Роке поделился тем, что ему сказал главный тренер каталонского клуба Хави перед дебютом футболиста за сине-гранатовых в матче чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», который состоялся вчера, 4 января.

«Хави сказал мне, чтобы я был спокоен и был готов забить гол в случае возникновения возможности. Также хочу сказать, что меня очень хорошо приняли в команде мои сверстники, которые сказали мне, что нужно сохранять хладнокровие», — приводит слова Роке Mundo Deportivo.

Напомним, 18-летний нападающий появился на поле на 78-й минуте игры при счёте 1:1. На 90+3-й минуте полузащитник сине-гранатовых Илкай Гюндоган реализовал пенальти, благодаря которому «Барселона» одержала победу в матче.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.