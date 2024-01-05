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Витор Роке раскрыл, что ему сказал Хави перед дебютом за «Барселону»

Витор Роке раскрыл, что ему сказал Хави перед дебютом за «Барселону»
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Новоиспечённый нападающий «Барселоны» Витор Роке поделился тем, что ему сказал главный тренер каталонского клуба Хави перед дебютом футболиста за сине-гранатовых в матче чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», который состоялся вчера, 4 января.

«Хави сказал мне, чтобы я был спокоен и был готов забить гол в случае возникновения возможности. Также хочу сказать, что меня очень хорошо приняли в команде мои сверстники, которые сказали мне, что нужно сохранять хладнокровие», — приводит слова Роке Mundo Deportivo.

Испания - Примера . 19-й тур
04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Эль-Хаддади – 12'     1:1 Ф. Торрес – 55'     1:2 Гюндоган – 90+3'    
Удаления: Синкгравен – 90+1' / нет

Напомним, 18-летний нападающий появился на поле на 78-й минуте игры при счёте 1:1. На 90+3-й минуте полузащитник сине-гранатовых Илкай Гюндоган реализовал пенальти, благодаря которому «Барселона» одержала победу в матче.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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