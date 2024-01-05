Витор Роке официально представлен в качестве игрока «Барселоны»

Состоялась официальная презентация центрального нападающего Витора Роке, ранее выступавшего за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», в качестве игрока каталонской «Барселоны».

Фото: Официальный аккаунт «Барселоны» в соцсети Х (ранее Twitter)

Напомним, изначально клуб хотел представить игрока 3 января. Однако руководители сине-гранатовых перенесли презентацию форварда на 5 января.

18-летний футболист подписал трудовое соглашение с сине-гранатовыми до лета 2031 года. Согласно контракту отступные за игрока составят € 500 млн.

Вчера, 4 января, Роке дебютировал в составе «Барселоны», выйдя на замену в концовке матча 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 2:1.

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