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Дядюн ответил на вопрос, завершил ли он карьеру футболиста

Дядюн ответил на вопрос, завершил ли он карьеру футболиста
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Российский футболист Владимир Дядюн ответил на вопрос о завершении игровой карьеры. Последним его профессиональным клубом был воронежский «Факел», который он покинул по окончании сезона-2021/2022.

«Ха, меня твои коллеги регулярно спрашивают: «Дядя, карьеру-то закончил?» А я отвечаю: «Да я только начал!»

Ты же видишь уровень МФЛ, как эта история прибавляет, — это очень неплохая практика. Прошлым летом звал Нижнекамск. Говорили: «Приезжай, потренируйся, там посмотрим».

Почему не поехал? Во-первых, я понял, что своей семье я сейчас нужен больше, чем футболу. Во-вторых, мне кажется, я в другом качестве футболу могу помочь лучше, чем просто играя в Первой лиге. Своим примером, накопленным жизненным опытом я могу помочь молодым ребятам не совершать тех ошибок, которые совершил сам», — приводит слова Дядюна «Матч ТВ».

Владимиру Дядюну 35 лет.

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