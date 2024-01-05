Дядюн: Смородской позвонил Сайманов и в жёсткой форме сказал, что я буду играть в «Рубине»

Российский футболист Владимир Дядюн рассказал, что мог оказаться в «Локомотиве» в начале 2010-х годов.

«Красножан в «Локомотив» ушёл и меня он с собой звал. И «Рубин», соответственно, пригласил на сборы. Я играю, забиваю там, но руководству говорю: «Хотел бы в «Локомотив» всё-таки, потому что у Красножана у меня получается хорошо».

А Бекиич (Курбан Бердыев. — Прим. «Чемпионата») три года меня по арендам засовывал. Контракт при этом был небольшой — 90 тысяч рублей в месяц, хотя практически все вокруг получали миллионы. Красножан приезжал, разговаривал с Бердыевым. Тот отвечал: «Нет, Дядюна я не отдам».

Между сборами даже тайком выбрался на МРТ для «Локомотива». Мне нарисовали цифры, порядка полумиллиона евро в месяц. В принципе, дело даже не в деньгах было, я вообще о деньгах по ходу карьеры думал в последнюю очередь, поэтому и сейчас легко про них говорю. Хотел играть, быть востребованным и получать удовольствие от футбола.

Почему не перешёл? Потому что Смородской позвонил Сайманов и в крайне жёсткой форме сказал, что Дядюн будет играть в «Рубине» — и это не обсуждается. Одновременно с этим Бекиич связался со мной и сказал самые важные слова: «Вижу тебя в основе, будешь играть». Ответил ему так: «Бекиич, вы меня три года по арендам отдаёте, я вашего доверия не чувствую». Завершающим этапом этой истории стал разговор Сайманова со мной и моим отцом. Мы поговорили, и только тогда я понял, что действительно нужен «Рубину». Они сделали первый мой хороший контракт, и я остался. Думаю, это был правильный выбор — Красножан не так долго проработал в «Локомотиве», а я всё золотое время в Казани застал, поиграл в Европе», — приводит слова Дядюна «Матч ТВ».

Последним клубом 35-летнего Владимира Дядюна был воронежский «Факел», который он покинул по окончании сезона-2021/2022.