Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» достигла принципиальной договорённости с Дайером о его переходе к мюнхенцам

«Бавария» достигла принципиальной договорённости с Дайером о его переходе к мюнхенцам
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер согласовал условия личного контракта с мюнхенской «Баварией», которая намерена приобрести его в ближайшее время. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, помимо покупки Дайера, немецкий клуб готов предложить «Тоттенхэму» вариант с арендой футболиста, в течение которой мюнхенцы будут полностью покрывать его заработную плату. Подчёркивается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель крайне нуждается в том, чтобы этот переход состоялся как можно быстрее.

Напомним, в нынешнем сезоне Дайер принял участие в четырёх матчах чемпионата Англии, в которых он не отметился результативными действиями. Текущий контракт англичанина с клубом рассчитан до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Защитник «Тоттенхэма» Дайер может продолжить карьеру в «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android