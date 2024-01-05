«Бавария» достигла принципиальной договорённости с Дайером о его переходе к мюнхенцам

Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер согласовал условия личного контракта с мюнхенской «Баварией», которая намерена приобрести его в ближайшее время. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, помимо покупки Дайера, немецкий клуб готов предложить «Тоттенхэму» вариант с арендой футболиста, в течение которой мюнхенцы будут полностью покрывать его заработную плату. Подчёркивается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель крайне нуждается в том, чтобы этот переход состоялся как можно быстрее.

Напомним, в нынешнем сезоне Дайер принял участие в четырёх матчах чемпионата Англии, в которых он не отметился результативными действиями. Текущий контракт англичанина с клубом рассчитан до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.