Защитник «Тоттенхэма» Дайер может продолжить карьеру в «Баварии»

Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может перейти в мюнхенскую «Баварию», сообщает Evening Standard со ссылкой на Football Insider. Действующий контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

По информации источника, 29-летний защитник практически договорился по условиям личного соглашения с «Баварией». С 1 января этого года Дайер имеет право вести переговоры с зарубежными клубами и подписывать предварительное соглашение. В нынешнем сезоне Эрик провёл только четыре матча в рамках английской Премьер-лиги за «Тоттенхэм».

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость английского защитника в € 12 млн. Отметим, что прошлым летом «Бавария» приобрела у «Тоттенхэма» нападающего Гарри Кейна.