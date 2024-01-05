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Защитник «Тоттенхэма» Дайер может продолжить карьеру в «Баварии»

Защитник «Тоттенхэма» Дайер может продолжить карьеру в «Баварии»
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Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может перейти в мюнхенскую «Баварию», сообщает Evening Standard со ссылкой на Football Insider. Действующий контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

По информации источника, 29-летний защитник практически договорился по условиям личного соглашения с «Баварией». С 1 января этого года Дайер имеет право вести переговоры с зарубежными клубами и подписывать предварительное соглашение. В нынешнем сезоне Эрик провёл только четыре матча в рамках английской Премьер-лиги за «Тоттенхэм».

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость английского защитника в € 12 млн. Отметим, что прошлым летом «Бавария» приобрела у «Тоттенхэма» нападающего Гарри Кейна.

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