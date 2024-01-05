Червиченко — об Ахметове: «Зенит» превращается в могильник российских игроков

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в санкт-петербургский «Зенит».

«Ахметов иногда эпизодами и моментами показывал неплохую игру в «Краснодаре». На мой взгляд, «Зенит» превращается в могильник российских игроков. Они набирают тех, кто оживает и показывает неплохую игру, а потом у себя их потихонечку хоронят — это происходит с Бакаевым, Мостовым, Круговым и со всеми остальными ребятами. Теперь решили и Ахметова туда же, не говоря уже про молодёжь — Коваленко и остальных ребят.

Тенденция нехорошая. Люди, которые начинают играть ярко — попадают в «Зенит» и там тухнут. Пытаюсь поймать себя на мысли: а кто из россиян там расцвёл — никто в голову не приходит. За последние два-три года нет никого. У нас новая проблема в нашем футболе. Может быть, это игры агентов: крутят и вертят.

Ахметов с высокой вероятностью будет и с золотом, и с серебром? А я вот не знаю. В наше время были нормативы: нужно сыграть какой-то процент матчей, чтобы быть официально чемпионом или обладателем Кубка. Норматив какой-то точно был. Если такой норматив сейчас есть, то не факт, что Ахметов выйдет на поле столько раз, сколько нужно. Там и так уже толкотня из россиян, которые в принципе только в Кубке выходят. Сейчас «Зенит» взял очередного бразильца. Хотя поменять краснодарскую лавку на питерскую — может быть. Питер город поинтереснее, чем Краснодар, хотя и прохладнее», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.