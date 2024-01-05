Ильзат Ахметов уже прилетел в Санкт-Петербург — источник

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов уже прилетел в Санкт-Петербург. Сейчас футболист готовится пройти медицинское обследование перед подписанием контракта с сине-бело-голубыми, информирует «РБ Спорт», ссылаясь на сведения спортивного комментатора Геннадия Орлова.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» заплатит «Краснодару» за трансфер Ахметова около 100 млн рублей.

В нынешнем сезоне Ильзат принял участие 21 матче «быков» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 3 млн. До перехода в «Краснодар» Ахметов выступал за московский ПФК ЦСКА, а также играл в академиях Коноплёва и казанского «Рубина».