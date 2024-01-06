Роберто Фирмино может покинуть «Аль-Ахли»

Нападающий саудовского «Аль-Ахли» Роберто Фирмино может покинуть команду.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Аль-Ахли» готов отдать Фирмино в аренду, если новый клуб покроет большую часть от € 378 тыс. в неделю, которые ему платят.

Отмечается, что «Аль-Ахли» пока не получал предложений по игроку, но аренда форварда в клуб из АПЛ возможна. Лондонские «Фулхэм» и «Вест Хэм Юнайтед» ведут с клубом из Саудовской Аравии неформальные контакты.

Напомним, Фирмино перешёл в «Аль-Ахли» минувшим летом. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 10 млн.