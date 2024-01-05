Экс-игрок «Ливерпуля» Фирмино может перейти в «Фулхэм»

Лондонский «Фулхэм» входит в число клубов Премьер-лиги, которым было предложено подписать нападающего саудовского «Аль-Ахли» Роберто Фирмино, сообщает talkSPORT.

По информации источника, Фирмино хочет покинуть «Аль-Ахли» после всего шести месяцев в клубе, а «Фулхэм» ищет опытного нападающего в свою команду после того, как летом Александар Митрович перешёл в «Аль-Хиляль». Сообщается, что «Шеффилд Юнайтед» также проявлял интерес к бразильцу до того, как Пол Хекингботтом был уволен с поста главного тренера.

Напомним, Фирмино перешёл в «Аль-Ахли» минувшим летом. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 10 млн.