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Экс-игрок «Ливерпуля» Фирмино может перейти в «Фулхэм»

Экс-игрок «Ливерпуля» Фирмино может перейти в «Фулхэм»
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Лондонский «Фулхэм» входит в число клубов Премьер-лиги, которым было предложено подписать нападающего саудовского «Аль-Ахли» Роберто Фирмино, сообщает talkSPORT.

По информации источника, Фирмино хочет покинуть «Аль-Ахли» после всего шести месяцев в клубе, а «Фулхэм» ищет опытного нападающего в свою команду после того, как летом Александар Митрович перешёл в «Аль-Хиляль». Сообщается, что «Шеффилд Юнайтед» также проявлял интерес к бразильцу до того, как Пол Хекингботтом был уволен с поста главного тренера.

Напомним, Фирмино перешёл в «Аль-Ахли» минувшим летом. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 10 млн.

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