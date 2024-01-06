«Вулверхэмптон» намерен арендовать португальского игрока «Ливерпуля» Карвалью

Представители «Вулверхэмптона» связались с руководством «Ливерпуля» по причине того, что они хотят арендовать у мерсисайдцев 21-летнего полузащитника Фабиу Карвалью, который 31 декабря минувшего года был досрочно отозван из аренды в немецком «Лейпциге». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Вулверхэмптон» предлагает «Ливерпулю» вариант с тем, чтобы арендовать Карвалью до конца нынешнего сезона. Подчёркивается, что помимо «волков» есть ещё шесть клубов английской Премьер-лиги, которые заинтересованы в услугах 21-летнего полузащитника. В свою очередь, мерсисайдцы продумывают варианты с тем, как им лучше поступить, поскольку они хотят, чтобы Карвалью получал регулярную игровую практику.

Напомним, выступая за «Лейпциг», португалец принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности Карвалью провёл на поле 360 минут.