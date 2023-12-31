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«Ливерпуль» досрочно вернул Карвалью из аренды из «РБ Лейпцига»

«Ливерпуль» досрочно вернул Карвалью из аренды из «РБ Лейпцига»
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Английский «Ливерпуль» досрочно вернул португальского полузащитника команды Фабиу Карвалью из аренды из немецкого «РБ Лейпцига», сообщает сайт клуба.

21-летний полузащитник отправился в стан «быков» в аренду на сезон, однако сыграл за «РБ Лейпциг» всего 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями, и при этом провёл на поле всего 360 минут.

Карвалью является воспитанником «Бенфики» и «Фулхэма», а летом 2022 года присоединился к мерсисайдцам, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5,9 млн.

Фабиу успел сыграть за «Ливерпуль» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом. При этом рыночная стоимость португальца на данный момент составляет € 14 млн.

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