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«Ювентус» достиг договорённости с «Лиллем» по трансферу Джало

«Ювентус» достиг договорённости с «Лиллем» по трансферу Джало
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Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, в текущем сезоне 23-летний футболист ни разу не появлялся на поле из-за травмы колена.

По информации источника, стороны согласовали трансфер игрока обороны за € 3,5 млн. Теперь решение остаётся за португальцем: он может как дать согласие на переход в «Ювентус», так и перейти в «Интер» на правах свободного агента в июле. Отмечается, что во втором случае защитник проведёт остаток сезона на скамейке запасных.

Джало выступает за «Лилль» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провёл за «бульдогов» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну.

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