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«Астон Вилла» победила в матче Кубка Англии впервые с 2016 года

«Астон Вилла» победила в матче Кубка Англии впервые с 2016 года
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«Астон Вилла» в матче 1/32 финала Кубка Англии обыграла «Мидлсбро» со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре, который вывел подопечных Унаи Эмери в 1/16 финала Кубка Англии, забил защитник Мэтти Кэш на 87-й минуте после передачи Дугласа Луиса.

Последний раз «Астон Вилла» побеждала в Кубке Англии в рамках переигровки матча 1/32 финала турнира с «Уикомбом» (2:0) в январе 2016 года. После той игры «Астон Вилла» проиграла восемь матчей подряд.

При этом в 1/16 Кубка Англии этого сезона уже прошли «Фулхэм», «Тоттенхэм», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер», «Испвич», «Ковентри», «Ньюкасл Юнайтед», «Борнмут», «Брайтон», «Плимут», «Шеффил Юнайтед», «Блэкберн», «Саутгемптон», «Уотфорд», «Суонси Сити», «Челси» и «Шеффилд Уэнсдей».

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