«Астон Вилла» обыграла «Мидлсбро» и прошла в 1/16 финала Кубка Англии
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Сегодня, 6 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Мидлсбро» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Риверсайд» в городе Мидлсбро, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 87-й минуте Мэтти Кэш после передачи Дугласа Луиса забил важный мяч, который вывел подопечных Унаи Эмери в 1/16 финала Кубка Англии.
Обе команды начали турнир со стадии 1/32 финала. Ранее в 1/16 Кубка Англии уже прошли «Фулхэм», «Тоттенхэм», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер», «Испвич», «Ковентри», «Ньюкасл Юнайтед», «Борнмут», «Брайтон», «Плимут», «Шеффил Юнайтед», «Блэкберн», «Саутгемптон», «Уотфорд», «Суонси Сити», «Челси» и «Шеффилд Уэнсдей».
Кубок Англии . 1/32 финала
06 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Кэш – 87'
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