«Астон Вилла» обыграла «Мидлсбро» и прошла в 1/16 финала Кубка Англии

Сегодня, 6 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Мидлсбро» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Риверсайд» в городе Мидлсбро, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 87-й минуте Мэтти Кэш после передачи Дугласа Луиса забил важный мяч, который вывел подопечных Унаи Эмери в 1/16 финала Кубка Англии.

Обе команды начали турнир со стадии 1/32 финала. Ранее в 1/16 Кубка Англии уже прошли «Фулхэм», «Тоттенхэм», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер», «Испвич», «Ковентри», «Ньюкасл Юнайтед», «Борнмут», «Брайтон», «Плимут», «Шеффил Юнайтед», «Блэкберн», «Саутгемптон», «Уотфорд», «Суонси Сити», «Челси» и «Шеффилд Уэнсдей».