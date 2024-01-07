Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балахнин: сейчас «Ростову» не хватает хороших футболистов

Балахнин: сейчас «Ростову» не хватает хороших футболистов
Комментарии

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, как надо усилиться команде.

«Какие позиции «Ростову» необходимо усилить в трансферное окно? Команде вообще не хватает хороших футболистов. Это касается всех линий. Недавно ещё ушёл Ионов. Усиление, которое было в летнее трансферное окно, не сработало. Сейчас надо это компенсировать, взять по одному хорошему футболисту в каждую линию, но особенно в нападение», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Ростов» находится на 10-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Команда, возглавляемая Валерием Карпиным, набрала 21 очко после 18 проведённых матчей.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Сергей Балахнин: «Зенит» опустился на уровень других команд РПЛ, а хотелось бы наоборот
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android