Балахнин: сейчас «Ростову» не хватает хороших футболистов

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, как надо усилиться команде.

«Какие позиции «Ростову» необходимо усилить в трансферное окно? Команде вообще не хватает хороших футболистов. Это касается всех линий. Недавно ещё ушёл Ионов. Усиление, которое было в летнее трансферное окно, не сработало. Сейчас надо это компенсировать, взять по одному хорошему футболисту в каждую линию, но особенно в нападение», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Ростов» находится на 10-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Команда, возглавляемая Валерием Карпиным, набрала 21 очко после 18 проведённых матчей.