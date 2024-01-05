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Сергей Балахнин: «Зенит» опустился на уровень других команд РПЛ, а хотелось бы наоборот

Сергей Балахнин: «Зенит» опустился на уровень других команд РПЛ, а хотелось бы наоборот
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Известный отечественный тренер Сергей Балахнин высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Борьба «Зенита» и «Краснодара» добавляет интереса, но это скорее для болельщиков. На мой взгляд, интрига существует за счёт того, что уровень «Зенита» понизился, потому что он стал играть хуже. Поэтому команда Семака и спустилась на уровень остальных команд, а хотелось бы, чтобы было наоборот — остальные команды поднялись на уровень «Зенита». Это было бы ещё интереснее», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 первую позицию в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второй строчке располагается действующий чемпион России — «Зенит» (36 очков).

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