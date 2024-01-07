Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдир «Милана» высказался о возможных трансферах клуба

Спортдир «Милана» высказался о возможных трансферах клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор итальянского «Милана» Джеффри Монкада прокомментировал трансферные слухи, связанные с клубом.

«Нам нравится Лилиан Брассье в качестве нового центрального защитника. Он в нашем списке, но пока договорённости нет.

«Фенербахче» сделал предложение по Круничу? Раде — игрок «Милана» с контрактом. Подходящего предложения пока что нет, а без подходящего предложения он не уйдёт. Турецкий клуб, как и все остальные претенденты, поставлен в известность», — сказал Монкада в эфире Sky Sport.

24-летний защитник «Бреста» Лилиан Брассье принял участие в 15 матчах французской Лиги 1 в нынешнем сезоне, в которых забил один гол.

Крунич выступает за «Милан» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «россонери» 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8,5 млн.

Материалы по теме
Российские клубы проявляют интерес к полузащитнику «Милана»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android