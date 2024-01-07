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Российские клубы проявляют интерес к полузащитнику «Милана»

Российские клубы проявляют интерес к полузащитнику «Милана»
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В чемпионате России заинтересованы в боснийском полузащитнике «Милана» Раде Круниче, сообщает журналист Маттео Моретто в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Помимо российских клубов в футболисте заинтересован турецкий «Фенербахче», «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, а также клубы Греции. Ранее сообщалось, что босниец не входит в планы «Милана» и будет настаивать на уходе из команды.

Крунич защищает цвета «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 8,5 млн.

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