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Кокорин забил гол за «Арис» в ворота «Омонии» в чемпионате Кипра

В матче 18-го тура кипрского Первого дивизиона встречаются «Арис» из Лимасола и «Омония» из Никосии. Команды играют на стадионе «Альфамега» в Лимасоле (Кипр). Матч начался в 20:00 по московскому времени.

На 29-й минуту после передачи с правого фланга Кажу дальним красивым ударом попал прямо в девятку.

На 45+5-й минуте Александр Кокорин после серии рикошетов упрочил преимущество своей команды.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Ариса»

Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появился на поле с первых минут и отметился забитым мячом.

На данный момент после 17 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона «Арис» располагается на пятом месте с 32 очками. «Омония» после такого же количества проведённых матчей находится на третьей строчке с 35 очками.