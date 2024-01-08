«Сан-Паулу» объявил об уходе своего тренера в сборную Бразилии

Футбольный клуб «Сан-Паулу» объявил об уходе тренера Дориваля Жуниора в национальную команду Бразилии.

«Это реализация личной мечты, которая стала возможной только потому, что я получил признание за работу, проделанную в «Сан-Паулу». Вот почему я должен поблагодарить вас за участие в этом важном периоде восстановления под компетентным руководством президента и правления. Благодаря инвестициям в инфраструктуру и планированию в последние годы», — приводит заявление Жуниора футбольный клуб «Сан-Паулу» в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что Фернандо Динис, с 5 июля 2023 года исполнявший обязанности главного тренера сборной Бразилии, был уволен с данной должности.

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