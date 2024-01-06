Динис уволен с поста главного тренера сборной Бразилии — Globo

Фернандо Динис, с 5 июля 2023 года исполнявший обязанности главного тренера сборной Бразилии, был уволен с данной должности. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, решение об увольнении с поста временно исполняющего обязанности главного тренера бразильской национальной команды принял президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес.

Подчёркивается, что, прежде чем сообщить о данном решении Динису, президент CBF провёл беседу с президентом «Флуминенсе» Марио Биттенкуром, поскольку Динис также является главным тренером этого клуба.

Напомним, под руководством 49-летнего специалиста пентакампеоны провели шесть матчей, все из которых в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. В этих играх сборная Бразилии дважды победила, один раз сыграла вничью и три раза уступила соперникам.