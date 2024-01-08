«Пришлось помучиться». Хави высказался о выходе «Барселоны» в 1/8 финала Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Кубка Испании.

«Нам пришлось немного помучиться. Мы уверенно провели первый тайм, казалось, что всё идёт хорошо, но такие матчи всегда складываются нелегко. Вышло сложнее, чем должно быть. Но мы в 1/8 финала и достигли своей цели», — приводит слова Хави Marca.

8 января проходил матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Барбастро» и «Барселона». Команды играли на стадионе Муниципал де Барбастро» в Барбастро, Испания. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу сине-гранатовых.

На данный момент в 1/8 финала Кубка Испании прошли мадридский «Атлетико», «Хетафе», «Жирона», «Райо Вальекано», «Реал» Мадрид, «Мальорка», «Сельта», «Севилья», «Осасуна», «Атлетик» и «Валенсия».

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