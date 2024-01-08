Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, можно ли вырастить игрока высокого уровня в условиях изоляции.

«Если он талантлив, то да. Опять же, среда соревновательная нужна, чтобы он рос. А тренироваться и играть с ребятами, с которыми с детства рос, вряд ли будешь. Держать уровень будешь, а вот расти вряд ли. Одно дело играть рядом с Халком, Витцелем и им подобным, а другое дело играть с ребятами, с которыми вырос с академии. Я не умаляю заслуг ребят из академий, но всё равно уровень футболистов совсем другой. Ты же учишься у мастеров. Тяжёлая история, но прорвёмся. То, что нас не убивает, делает нас крепче», — приводит слова Орещука Metaratings.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

Тюкавин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года: