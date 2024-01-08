Орещук: Абаскаль какую-то сумасшедшую игру в «Спартаке» ставит? Нашим тренерам не доверяют

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о том, есть ли в российском футболе кризис тренерской школы, в частности оценив работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Насколько влияет на взращивание молодых талантливых ребят относительный кризис тренерской школы? С чего вы взяли, что у нас есть кризис тренерской школы? Что Абаскаль показывает, какие-то сумасшедшие результаты? Или какую-то сумасшедшую игру ставит? Любого иностранца давайте возьмём. Просто нашим не доверяют. С чем это связано, мне тяжело сказать», — приводит слова Орещука Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует в РПЛ «Краснодар» — у команды Владимира Ивича 38 очков за аналогичное количество игр.