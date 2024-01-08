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Хави высказался о состоянии Канселу в преддверии полуфинала Суперкубка

Хави высказался о состоянии Канселу в преддверии полуфинала Суперкубка
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о состоянии защитника Жоау Канселу.

5 января португалец получил растяжение внутренней боковой связки левого колена в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:1). Сообщалось, что 29-летний футболист может пропустить около двух недель.

«Он чувствует себя хорошо. И в принципе он отправится в Аравию», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. Соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Канселу сыграл 22 матча, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

После 19 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 41 очком. Лидирует в чемпионате «Реал» (48 очков).

10 января «Барселона» сыграет с «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании.

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