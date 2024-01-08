Тьерри Анри: был ли я счастлив, когда играл? Не знаю

Бывший нападающий «Монако», «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри ответил на вопрос, чувствовал ли он себя счастливым, когда играл в футбол.

«Не знаю. Я никогда не задавал себе этот вопрос. Мне было всё равно. Мне просто было всё равно. Вы же видели, как я играю, так что мне было всё равно. Вы видели меня, моё лицо всегда было суровым, всегда, но, знаете ли, я мог улыбаться. Забавно. А во Франции на меня всегда косились, потому что я никогда не праздновал свои голы. Я всегда стоял в стоической манере, или, знаете, был горд или в ярости. Но люди никогда не видели, как я выглядел, когда отдавал ассист. Я всегда улыбался, радовался. Это странно, но я всегда улыбался, когда отдавал голевую передачу. Вы видите меня даже сейчас, я улыбаюсь, но, когда забивал, нет, гол — это просто то, что я должен был сделать, чувак», — сказал Анри в выпуске YouTube-канала The Diary Of A CEO.

Анри — уроженец Лез-Юлиса. Свою профессиональную карьеру Тьерри начал в «Монако», откуда в 1999 году перебрался в туринский «Ювентус». В том же году нападающий стал игроком лондонского «Арсенала», в составе которого добился больших высот. Анри помог «канонирам» дважды стать чемпионами Англии, выиграть Кубок страны и добраться до финала Лиги чемпионов.